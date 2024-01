Comuni “plastic free”: solo 4 in Liguria ottengono la certificazione, nessuno in provincia di Genova

Genova. Liguria poco virtuosa dal punto di vista della battaglia alla plastica, quantomeno secondo Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastiche, appunto. Nell’ambito della terza edizione dei “Comuni Plastic Free”, nella nostra regione soltanto quattro Comuni hanno ottenuto la certificazione che attesta l’impegno in questo senso, e nessuno è in provincia di Genova. Un risultato che stona in una regione che ha fatto del turismo, balneare in particolare, un cavallo di battaglia.

Il riconoscimento a forma di tartaruga è stato assegnato infatti a Celle Ligure, Ceriale e Millesimo, in provincia di Savona, e a Imperia. Con l’Umbria, la Liguria è la regione che ne ha ottenuti di meno, su un totale di 111 i Comuni che hanno superato la valutazione. Il comitato interno ha fatto le valutazioni sulla base di 23 punti, prendendo in considerazione le politiche sulla lotta agli abbandoni illeciti, la sensibilizzazione sul territorio, la gestione dei rifiuti urbani, le attività virtuose realizzate dall’Ente e la collaborazione con i referenti e i volontari locali Plastic Free. I riconoscimenti, svelati a Montecitorio su iniziativa del vicepresidente della Camera dei Deputati, l’onorevole Fabio Rampelli, verranno consegnati alle amministrazioni comunali in una cerimonia ufficiale che si terrà il prossimo 9 marzo al Teatro Carcano, a Milano.

