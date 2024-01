Eccellenza, Athletic Club batte Cairese. Mariani: “Unità morale fa differenza. Premio Serie D? A Gatto piace scherzare”

L’Athletic Club Albaro vola in classifica e insieme alla matricola Pietra Ligure si posiziona alle spalle della capolista Imperia e della prima inseguitrice Rivasamba. La formazione di Alberto Mariani, da dieci anni in sella ai genovesi, ha battuto in rimonta 2 a 1 l’ambiziosa Cairese, acuendo la crisi dei gialloblù, ora chiamati a un pronto riscatto per non perdere ulteriore terreno.

“La nostra forza è il gruppo – esordisce Mariani – ma stiamo molto bene fisicamente. L’unità morale ci sta aiutando in questo momento di grandi risultati. Abbiamo vinto una partita giocata su un terreno di gioco ai limiti della praticabilità che secondo me svantaggia anche la Cairese. Quando siamo passati in svantaggio ce la siamo vista brutta. Abbiamo cambiato qualcosa e siamo riusciti a ribaltare la partita. Siamo poi stati bravi a portare a casa il risultato facendo entrare i giovani e difendendoci con le nostre armi. Non era semplice perché poi loro hanno dato il tutto per tutto”.

