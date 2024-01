“Election day” l’8 e 9 giugno, via libera al terzo mandato per i sindaci dei comuni sotto 15mila abitanti

Nella seduta odierna il Consiglio dei ministri ha approvato anche il decreto legge per le prossime elezioni che si terranno sabato 8 e domenica 9 giugno quando gli italiani saranno chiamati alle urne per Europee, Amministrative e Regionali nelle zone interessate dai rinnovi dei rispettivi consigli. Via libero ufficiale anche al terzo mandato per i sindaci dei Comuni sotto i quindicimila abitanti, mentre è stato eliminato il limite di mandati per gli enti sotto i cinquemila abitanti. Una vittoria politica della Lega e del ministro Calderoli che avrà probabilmente riflessi anche nello Spezzino dove saranno 18 i comuni che eleggeranno i nuovi sindaci. Fra questi anche Bolano e Castelnuovo Magra dove i sindaci uscenti Battilani e Montebello potranno, nel caso, usufruire della possibilità concessa dal Governo Meloni.

L’articolo Spezia a secco nel 2024, caccia al primo marcatore dell’anno. Nel 2023 fu Gyasi proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com