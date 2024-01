Gli aquilotti a Pisa si faranno sentire: già acquistati quasi 750 biglietti

Sono ancora disponibili circa 160 biglietti sui 900 a disposizione dei tifosi dello Spezia per il settore ospiti dell’Arena Garibaldi di Pisa dove sabato pomeriggio gli aquilotti proveranno a spingere la squadra in uno stadio lontanissimo dal pienone vista la protesta degli ultras di casa a cui hanno aderito anche altri club. I sostenitori dello Spezia nonostante il breve tempo a disposizione hanno comunque dato grande prova di attaccamento acquistando quasi 750 biglietti, gli altri saranno in vendita fino a domani pomeriggio. Poi non resterà altro che salire sul treno in stazione.

