Il fronte no biodigestore: “Sindaca Sisti renda noto lo stato del ricorso contro il Piano rifiuti regionale”

“L’interrogazione presentata dal consigliere Davide Natale in Regione sui riflessi che due recenti sentenze del Consiglio di Stato che hanno dichiarato illegittima l’individuazione degli ‘impianti minimi’ da parte di ARERA (Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente) e delle Regioni, ci induce a porre una domanda: a che punto è il ricorso a suo tempo presentato dal Comune di Santo Stefano contro il Piano regionale rifiuti della Liguria?”. Si apre così una nota congiunta di Comitato no biodigestore Saliceti, Comitato Sarzana, che botta!, Italia Nostra, Cittadinanzattiva, Acqua Bene Comune.

“Come è accaduto in altre regioni (Lombardia, Emilia, Puglia) anche il Piano ligure individua per i rifiuti urbani organici e indifferenziati gli ‘impianti minimi’ – proseguono gli attivisti -. Ne definisce le capacità di trattamento in termini di quantità, esaurendo tutta la domanda, non lasciando spazio alla concorrenza, la localizzazione e, attraverso altri strumenti (ad esempio il PAUR nel caso di Saliceti), ne individua addirittura il gestore unico senza procedere a gara. Per il massimo organo della giustizia amministrativa questo modo di procedere è illegittimo, perché la competenza per l’individuazione dei criteri per la definizione degli impianti minimi è attribuita dal decreto legislativo 152 del 2006 in via esclusiva allo Stato. Altro motivo: le conseguenze di questo modo di procedere viola le regole europee sulla concorrenza e potrebbe avere ricadute negative sulle tariffe con Tari più onerose per i cittadini. Il Consiglio di Stato ricorda che i rifiuti urbani possono circolare liberamente per la penisola e i comuni si possono rivolgere al migliore offerente attraverso gara. Questi pronunciamenti non sono contraddittori con la sentenza dello stesso Consiglio sul PAUR di Saliceti, laddove afferma che la libertà d’impresa di Recos di proporre un nuovo impianto è tutelata dalla Costituzione. Ma da qui a diventare ‘impianto minimo’, cioè essenziale, in Liguria senza alcuna gara ce ne passa. Non va dimenticato che Recos si era impegnata con la gara europea del 2016 a costruire a Boscalino un biodigestore di più modeste dimensioni (un terzo della capacità di Saliceti con minori oneri per i Comuni committenti)”.

Aggiungono comitati e associazioni: “Il ricorso del Comune di Santo Stefano può trovare nelle sentenze del Consiglio di Stato un’altra forte argomentazione contro la previsione dell’impianto a Saliceti, mai sottoposto a gara, senza tener conto delle regole della concorrenza fissate nelle normative europee ed eletto a ‘impianto minimo’ per tutto il Levante ligure. Non a caso l’assessore Giacomo Giampedrone, grande sponsor dell’impianto col presidente Giovanni Toti, si è mostrato molto in difficoltà di fronte all’interrogazione di Davide Natale e ha ammesso a denti stretti che il problema esiste”. Concludono i cinque sodalizi: “Chiediamo che il sindaco Paola Sisti renda noto ai cittadini lo stato del ricorso e le nuove iniziative che vorrà intraprendere alla luce delle sentenze del Consiglio di Stato. Potrebbe essere un altro colpo assestato al progetto Saliceti dopo l’istruttoria aperta da Anac sulla base delle segnalazioni dei comitati per la violazione della gara europea del 2016”.

