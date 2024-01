Lo youtuber romano di “Scuola di Botte” arriva in via Pré: bloccato e cacciato dagli antagonisti genovesi

Genova. “Abbiamo mandato poche persone a Via Pre a cercare di parlare con i ragazzi presenti e mentre Mattia Faraoni e pochi altri ragazzi riuscivano ad intervistare un ragazzo che voleva sfogarsi sulla sua situazione, pian piano arrivano alle nostre spalle dei ragazzi che si sono definiti come Anarchici che iniziano ad insultare prima Mattia Pileggi e poi pian piano ci intimano di andare via, sempre più numerosi e con i volti coperti non volevano che venisse ripresa la loro azione nei nostri confronti”.

Questa parte la descrizione del video pubblicato in queste ore da Simone Cicalone, youtuber romano che su suo canale (seguito da oltre 600mila persone che ha chiamato ‘Scuola di Botte) pubblica video dove racconta quello che lui definisce “storie criminali”. Una “missione” che spesso lo vede accompagnato da altre persone, tra cui il campione di boxe Mattia Faraoni, mentre la “squadra” talvolta si fa accompagnare da un drappello di uomini della Colosseum Luxury Service, una società di sicurezza romana.

