Nuova strada del Campasso, cantiere alle battute finali: Aster impegnata su asfalto e illuminazione

Genova. Avrebbe dovuto essere ultimata all’inizio dell’estate – questi i tempi voluti dall’amministrazione comunale – ma ormai non bisognerà aspettare ancora molto. La realizzazione della nuova strada del Campasso, in Valpolcevera, è alle battute finali.

Dopo gli interventi più massicci per arrivare alla riqualificazione dell’ex area ferroviaria sotto il nuovo ponte San Giorgio, Aster, la partecipata del Comune, sta terminare il tratto di viabilità urbana tra via del Campasso all’altezza dei civici 39 e 41 e via della Pietra.

