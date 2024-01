Porcile: “Carenze in Neuropsichiatria infantile? Se confermate, situazione tragica”

“Incuria, disservizi, ritardi nelle visite e non solo. Asl verifichi subito la situazione e in caso di criticità gli organi competenti prendano i dovuti provvedimenti”. E’ il commento di Laura Porcile, segretario provinciale di Azione, in merito alla lettera inviata a stampa, sindacati, forze dell’ordine e Asl, con cui alcuni genitori lamentano una situazione tragica nel reparto di Neuropsichiatria infantile dell’ospedale Sant’Andrea.

“Oltre ai problemi prima elencati, c’è poi un’altra questione che se confermata sarebbe gravissima: alcuni genitori sostengono infatti di essere stati invitati a rivolgersi a studi privati per avere dei certificati da esibire a scuola che dovrebbero essere invece rilasciati dal servizio pubblico. Da parte sua – continua Porcile – Asl ha comunicato che provvederà subito a una verifica della situazione. Se si dovessero riscontrare gravi carenze è giusto prendere i dovuti provvedimenti, per rispetto di quel personale sanitario che lavora seriamente e soprattutto per i genitori e i loro bambini”.

