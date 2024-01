Riparte il cantiere in piazza Diaz a Savona, il sindaco: “Ora i lavori possono procedere rapidamente”

Savona. Da qualche giorno in piazza Diaz sono ripresi i lavori grazie alla variante condivisa tra Comune di Savona e ditta incaricata. Da quasi una settimana operai e tecnici della ditta incaricata hanno ripreso a lavorare predisponendo la ghiaia necessaria come base per la nuova pavimentazione.

“Come ricorderete – spiega il sindaco Marco Russo sui social -, a seguito dei rilievi della Sovrintendenza che hanno comportato la sospensione parziale dei termini dell’appalto, è stato necessario rivedere il progetto e ciò è stato possibile grazie al lavoro anche degli Uffici che ringrazio tantissimo per l’impegno e la determinazione. Siccome alcuni aspetti progettuali (come l’ascensore) avrebbero richiesto ulteriori approfondimenti abbiamo preferito approvare subito una variante, stralciando queste parti per poter sbloccare i lavori con l’intenzione di riprenderli in un secondo momento”.

