Ruta: Chiesa Millenaria, reso noto il calendario delle aperture a visita libera

Porte aperte alla Millenaria! L’omonima associazione, dopo la calorosa partecipazione riscontrata con l’apertura straordinaria dello scorso dicembre, rende noto un calendario di visite libere. Una notizia che LevanteNews aveva già anticipato. “In queste occasioni – rende noto il sodalizio – saranno organizzati specifici eventi per la valorizzazione del territorio e del patrimonio artistico e culturale”. Il via sarà domenica 28 aprile, con un’apertura firmata da Silvio Ferrari, storico dell’arte e scrittore. Tutte le aperture avranno luogo dalle 9.30 al tramonto. A seguire: domenica 19 maggio, domenica 23 giugno, domenica 14 luglio, domenica 11 agosto e domenica 15 settembre. Sono previsti anche, il 18 maggio e il 14 luglio, due concerti di musica sacra. I dettagli in fase di definizione saranno trasmessi sulla newsletter e pubblicati sul sito www.bibliotecamillenaria.it.

