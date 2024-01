Sanità, Pastorino scrive alle Asl: “Chiarezza sui nuovi incarichi e posizioni organizzative”

Liguria. Il capogruppo in Consiglio regionale di Linea Condivisa e vice presidente della commissione II Salute Gianni Pastorino ha inviato oggi richiesta di visione urgente dei piani di organizzazione aziendali delle Asl e degli istituti di ricovero e cura della Liguria con l’obiettivo di capire se le modifiche contenute in tali piani siano funzionali al miglioramento del sistema sanitario regionale. La richiesta è stata inviata ai direttori generali delle Asl e degli istituti ospedali quali San Martino, Galliera, Gaslini ed Evangelico.

“Non so se mi fanno più sorridere o preoccupare le continua esternazioni del presidente Toti che è in evidente stato confusionale: dalle minacce di scioglimento delle Asl agli strali sui direttori generali da lui stesso confermati poche settimane fa, per poi arrivare alle ultime dichiarazioni in cui decide di fare un punto stampa sulla sanità perché, evidentemente, in affanno – dichiara Gianni Pastorino – Il presidente oggi continua ad intervenire e a prendere decisioni in autonomia sulle questioni di sanità. Ricordiamo che il presidente è stato anche Assessore alla Sanità dall’ottobre 2020 all’ottobre 2022 e, ad oggi, sembra cambiato poco o nulla”.

» leggi tutto su www.ivg.it