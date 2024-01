Santo Stefano, 270 firme per chiedere più illuminazione e telecamere

Potenziamento dell’illuminazione, nuove telecamere, vigilanza costante. Lo chiede una petizione sottoscritta da circa 270 tra residenti e domiciliati a Santo Stefano Magra, rivolta, e inviata via mail, a sindaco, assessore ai Lavori pubblici, comandanti di Polizia locale e Carabinieri. Un’iniziativa che ha preso le mosse da un gruppo Telegram recentemente aperto da Angelo Vezzani, residente a Santo Stefano, paese della sua famiglia dove è venuto a risiedere dopo aver a lungo vissuto fuori. “La petizione con la raccolta firme è stata da me promossa sulla base degli ultimi furti o tentativi di furto in abitazioni private di Santo Stefano – spiega Vezzani -. La cosa è nata da un gruppo Telegram che ho creato sulla scia di un furto avvenuto a casa di alcuni miei parenti e di altri furti in diverse zone del paese e, con mia sorpresa, nel giro di pochi giorni hanno aderito a questa iniziativa, iscrivendosi al gruppo, numerose persone. Spinto da queste iscrizioni, da parte di persone che per la maggior parte chiedeva di fare unione per meglio difenderci, è nata l’idea di una petizione che avesse l’intento di sollecitare l’intervento degli organi competenti al fine di proteggere maggiormente gli abitanti del paese. Pertanto, dopo un incontro, ho preso a cuore tale iniziativa, esclusivamente nell’interesse del mio paese”.

La petizione chiede “un idoneo intervento, atto al miglioramento dell’illuminazione e dell’installazione di telecamere per la videosorveglianza”, in Via XXVII Gennaio (per la quale, nel dettaglio, si lamenta assenza di illuminazione dalla rotonda fino alle strisce pedonali), Via G. Carducci, Via Carso (“in particolare area intorno al cimitero, lato sentiero per la Trigola”, si legge), Via G. Pascoli, Via Ricciallo (“la parte terminale é completamente al buio”), Via Don Ravini (“i residenti lamentano la mancanza di luce al palo installato”), Via Vaggia lato Via Cisa. “I furti e i tentativi di furto con scasso si sono concentrati” nelle aree sopra menzionate, riporta la petizione. “Di fatto, i cittadini non si sentono al sicuro nelle proprie abitazioni – si segnala ancora – e soprattutto chi abita nelle zone colpite vive nel terrore di nuove intrusioni e di trovare la casa completamente devastata”. I firmatari ritengono che “gli interventi proposti possano migliorare il controllo del territorio e rendere più efficaci e tempestivi gli interventi delle forze dell’ordine”. Firmatari che, conclude la petizione, chiedono “(per l’incolumità, sicurezza e tranquillità di

tutti), di predisporre un piano urgente di potenziamento degli impianti di illuminazione delle strade sopra indicate e l’installazione di telecamere per l’individuazione dei malviventi, oltre ad una costante vigilanza da parte degli organi competenti (Carabinieri, Polizia, Polizia locale)”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com