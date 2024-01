Scontro auto-camion, chiusura dell’Aurelia bis tra Albenga e Alassio

Albenga/Alassio. E’ ancora chiusa alla viabilità l’Aurelia bis che collega Albenga e Alassio a causa di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi.

Secondo quanto appreso, intorno alle 18.00, si è verificato uno scontro tra un’auto ed un camion, per cause ancora in via di accertamento. Nell’impatto tra i due mezzi è stato colpito il dispositivo antincendio presente nella galleria, causando una fuoriuscita di acqua che si è riversata sulla carreggiata, rendendo pericoloso il transito dei veicoli.

