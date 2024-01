Spezia a secco nel 2024, caccia al primo marcatore dell’anno. Nel 2023 fu Gyasi

Quattro tiri in porta contro il Como, tre contro la Cremonese, ma lo Spezia nel 2024 è ancora rimasto a secco di reti. Il peggior attacco di tutta la Serie B, d’altronde, fa una fatica tremenda a trovare la via della rete e le appena sedici marcature in ventuno giornate rappresentano uno dei problemi maggiori della squadra di Luca D’Angelo. Contro il Pisa, oltre alla caccia ai primi punti del nuovo anno, lo Spezia è alla disperata ricerca del primo marcatore del 2024, dopo 180′ di tanta fatica in attacco e di zero soddisfazioni.

Lo scorso anno toccò ad Emmanuel Gyasi, alla prima occasione disponibile, bagnare il nuovo anno con una rete. L’ex capitano, ora in forza all’Empoli, trovò la rete dopo appena otto minuti nella prima del 2023, in casa contro l’Atalanta, sfida terminata 2-2. Ora, un anno e venti giorni dopo, lo Spezia è ancora alla caccia del primo gol nel nuovo anno, contro un Pisa che invece nel 2024 ha già segnato cinque reti. D’Angelo potrà contare su un Diego Falcinelli in più, che si spera possa già essere decisivo per risollevare le sorti di un attacco che non riesce proprio ad essere trascinatore.

