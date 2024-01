Toti al contrattacco: “La sanità non è allo sfascio, basta speculazioni”. Ed elenca tutti i risultati

Liguria. “Eccessi polemici, inesattezze, contestazioni che vengono analizzati totalmente fuori dal contesto. Non credo che questo sia un buon modo di informare i cittadini di quello che sta succedendo e succederà, sulle difficoltà che ci sono e sulle misure che vengono prese”. Il presidente Giovanni Toti passa al contrattacco e mette nel mirino opposizioni e giornalisti in una conferenza stampa convocata per fare il punto sui risultati della sanità regionale (molti dei quali già comunicati). “Il primo di una serie di appuntamenti settimanali“, ha annunciato la Regione facendo capire che si tratterà di un punto stampa periodico.

“Non si vogliono in alcun modo nascondere le problematiche che esistono all’interno del sistema sanitario nazionale, e di quello europeo, dopo il Covid – prosegue Toti – ma ritengo che speculare sulle difficoltà di un sistema che sta facendo moltissimo per recuperare gli anni della pandemia sia ingeneroso nei confronti dello sforzo che il Paese, e soprattutto le professioni sanitarie, stanno facendo, in particolare se fatto in modo totalmente scollegato rispetto a quelli che sono i dati e le misure che via via si prendono e che hanno necessità di tempo per risultare efficaci”.

