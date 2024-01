Trecento alunni al Montagna per la corsa campestre provinciale

Bella mattinata di sport all’impianto sportivo Montagna in occasione della fase provinciale studentesca di corsa campestre. Oltre trecento alunni in rappresentanza di molti istituti scolastici di 1° e 2° grado della nostra provincia hanno animato con i loro colori e il loro entusiasmo l’efficiente struttura di viale Fieschi in una giornata uggiosa e fredda tipica per una gara affascinante e dura come la campestre.

A dirigere il tutto il referente Miur di Educazione motoria Marcello Storti con la collaborazione degli infaticabili giudici e cronometristi supportati dagli stessi insegnanti di motoria e da alcuni docenti in pensione quali Giovanna Agnolucci, Roberta Buonarrico e Pier Giorgio Baudinelli.

