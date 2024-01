Via XX Settembre, nuova apertura al posto di Celio: conto alla rovescia per l’inaugurazione

Genova. Era il marzo del 2023 quando in via XX Settembre si abbassava la saracinesca di Celio, e a poco meno di un anno dalla chiusura, nei locali in precedenza occupati dal marchio francese sta per aprire una nuova attività. Nello specifico, una parafarmacia.

Nei giorni scorsi sono iniziate le operazioni di allestimento dei locali, e i prodotti hanno iniziato a essere sistemati sugli scaffali. L’apertura è insomma attesa a breve, dopo lunghi mesi in cui i grandi spazi della parte alta di via XX Settembre sono rimasti vuoti.

» leggi tutto su www.genova24.it