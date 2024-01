Da Gian Giacomo Solari, capogruppo consigliare Zoagli

L’incuria persiste a Zoagli, oggi mentre camminavo in Via Solari e Queirolo, la via che dalla via Aurelia porta alla frazione di Semorile e a quella di San Pietro ho notato nel fondo stradale come si evince dalle foto due buche evidenziate dalla scritta in gesso “ buca “, la prima all’inizio, l’altra sotto il ponticello pedonale per il quale mi sono tanto battuto per farlo mettere in sicurezza.

