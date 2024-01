Anche a Savona si celebra la 71esima Giornata dei malati di lebbra

Savona. Domenica 28 gennaio si celebrerà la settantunesima edizione della Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra, voluta da Raoul Follereau. In quest’occasione l’AIFO, associazione italiana che porta avanti i valori del giornalista francese, organizza diversi eventi per informare e sensibilizzare la cittadinanza verso una malattia che, nonostante sia curabile, è ancora un problema sanitario importante in diversi Paesi dell’Africa, dell’Asia e dell’America Latina, dove persistono condizioni socioeconomiche precarie che ne favoriscono la trasmissione. Nella diocesi di Savona-Noli si terrà in particolare a Savona nelle parrocchie Santa Maria della Neve, Santi Giovanni Battista e Andrea e Sant’Ambrogio Vescovo e a Cogoleto in Santa Maria Maggiore.

Oggi la lebbra si trova nella lista delle malattie tropicali neglette dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. La diminuzione del numero delle persone diagnosticate annualmente negli ultimi due decenni è graduale e progressiva ma non come ci si attendeva, a causa delle difficoltà di gestione dei programmi di controllo ed eliminazione della malattia nei Paesi endemici. Negli ultimi due anni il numero annuale delle persone diagnosticate è in aumento, dopo il calo dovuto alla pandemia da Covid-19, a causa della diminuzione delle capacità diagnostica dei centri di trattamento ambulatoriali, in quanto il personale sanitario è stato assegnato ad altri servizi.

» leggi tutto su www.ivg.it