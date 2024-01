Anziana cade per le scale a Riomaggiore: ricoverata d’urgenza al Sant’Andrea

Un’anziana è stata ricoverata in ospedale alla Spezia e trattata in shock room, dopo una caduta dalle scale. L’episodio risale alla tarda mattinata di oggi, poco prima dell’ora di pranzo, quando la donna è stata trovata in gravi condizioni in fondo alle scale di casa. L’anziana era sola nell’abitazione, a Riomaggiore, e chi l’ha trovata ha lanciato immediatamente l’allarme. In poco tempo è arrivata la Pubblica assistenza della Spezia e Delta 1 che hanno fatto il tutto e per tutto per stabilizzare la donna e portarla in ospedale dove è arrivata in condizioni serie. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco.

L’articolo “Giorno della Memoria sia monito costante per ognuno di noi” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com