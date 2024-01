Calciomercato, il Genoa è pronto allo sprint finale: i tifosi sperano in un altro colpo

GENOVA. “Gente di mare Che se ne va Dove gli pare Dove non sa”….sei giorni al gong finale, poco più di 145h ore alla chiusura, la fine della sessione invernale di calciomercato si avvicina sempre più inesorabilmente.

Sei giorni che stanno facendo tremare i tifosi del Grifone che chiedono, a gran voce, altri rinforzi per non vedere più la squadra in emergenza. Gli uomini di mister Gilardino, nonostante le varie assenze arrivano da 6 risultati utili consecutivi, tra i quali spiccano i due pareggi casalinghi con Juventus e Inter, e forse è proprio per questo motivo che i sostenitori si aspettano qualche sforzo dalla società. La squadra va bene ed è sopra di 8 punti dalla zona retrocessione ma come dicono i tifosi: “Se finisse l’emergenza si starebbe ancora più tranquilli”.

» leggi tutto su www.genova24.it