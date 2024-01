Cinque sfilate per il Carnevale Sarzanese

Mascherine, coriandoli, musica e tanto divertimento soprattutto per i più piccoli.

Il Carnevale Sarzanese riaccende i motori per la gioia dei bambini e grazie all’impegno del Gruppo Trebbiatori di San Lazzaro, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Sarzana, ha organizzato alcune sfilate sul territorio sarzanese. Anche quest’anno i carri allegorici saranno a tema cartone animato e si ispirano alla saga dei Minions in versione hawaiana.

Complessivamente le sfilate sono cinque. Si inizia domenica 4 febbraio a San Lazzaro dove i carri aspetteranno i bambini dalle ore 14.30 in via Fontananera per poi seguire il percorso organizzato nella frazione con ritrovo finale al centro sociale.

L’8 febbraio, giovedì grasso, tocca a Sarzanello da dove, sempre a partire dalle ore 14.30 ci si ritrova al parcheggio antistante l’area verde per girare lungo le vie del quartiere e concludere con la festa al centro sociale.

