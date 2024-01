Depurazione nuovamente attiva per Corea, per il futuro si guarda al collegamento con Ghiarettolo

Nuovamente attiva la depurazione delle acque reflue per Corea, al Piano di Vezzano, sulla sponda sinistra del Magra. L’abitato ne era rimasto privo dopo che a inizio novembre il fiume ingrossato dalle forti precipitazioni aveva messo fuori gioco l’impianto esistente. Ora come detto il servizio è tornato in piedi, grazie alla recente realizzazione di apposita fossa Imhoff, impianto provvisorio realizzato dal gestore Acam Acque, costo circa 32mila euro (risorse stanziate dalla Regione per interventi di somma urgenza derivanti dall’ondata di maltempo dello scorso autunno). In prospettiva però, spiega a CdS il sindaco di Vezzano, Massimo Bertoni, “la volontà è collegare l’abitato di Corea al depuratore del Ghiarettolo, territorio comunale di Santo Stefano Magra; un intervento del valore di circa 900mila euro”. Depuratore che si trova sempre in zona fiume, a un chilometro e mezzo circa da Corea.

