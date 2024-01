“Opposizione irresponsabile”. A parlare a nome di tutta la maggioranza è Matteo Basso presidente della seconda commissione consiliare che oggi ha trattato la questione relativa alla nota ordinanza sui veicoli Euro 4, alla presenza dell’assessore alla Mobilità Kristopher Casati.

Basso stigmatizza il comportamento dei gruppi di minoranza che “hanno disertato la commissione per cercare di farne venir meno il numero legale (garantito invece dalla presenza compatta di tutti i gruppi di maggioranza) dopo aver cercato, negli scorsi giorni, di rinviarla senza reale motivo. Questi comportamenti – prosegue Basso – sono irrispettosi verso i cittadini che chiedono risposte concrete e del tutto incoerenti rispetto ai proclami pubblici decantati dagli esponenti di sinistra, capaci solo di esibirsi su palcoscenici creati ad arte nel tentativo di accaparrarsi una fetta di consenso. Sottrarsi al dialogo su tematiche come queste ed affidarsi unicamente a demagogici proclami giornalistici o social è quel modo errato di fare politica che come maggioranza abbiamo sempre cercato di evitare, consapevoli che ogni questione vada affrontata nel modo e nelle sedi corretti”.

L’articolo Divieto Euro 4, Basso: “L’opposizione si sottrae al dialogo e si affida a proclami demagogici” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com