Divieto Euro 4, Casati spiega l’ordinanza: “Si tratta di un provvedimento culturale, non sanzionatorio”

Le decisione della minoranza consiliare di non prendere parte alla commissione sull’ordinanza che impone il divieto di transito ai veicoli Euro 4 e precedenti nel centro storico non ha fermato la maggioranza di centrodestra, che ha comunque effettuato l’audizione dell’assessore alla Mobilità Kristopher Casati.

A inizio lavori il presidente Matteo Basso ha comunicato di aver ricevuto una comunicazione da parte della consigliera del Partito democratico Martina Giannetti, affermando di parlare a nome dell’intera opposizione. “Mi è stato chiesto di darne lettura, ma non lo farò perché non ci sono le firme degli altri consiglieri di opposizione e perché non sono il segretario della consigliera Giannetti”.

Archiviati gli attriti e preso atto dell’assenza dei rappresentanti del centrosinistra Casati ha preso la parola per spiegare ancora una volta la genesi del provvedimento. “Nel 2018 il nostro Comune è stato sanzionato per il superamento dei limiti degli inquinanti nell’anno precedente: rispetto alla soglia di 40 mg per metro cubo di biossido di azoto, era stato registrato un valore di 44. Ricevuta la comunicazione da parte della Regione abbiamo deciso di limitare un’area simile a quella di cui parliamo oggi alle auto Euro 2. Gli uffici regionali ci hanno chiesto di considerare di circoscrivere un’area più ampia, sino a Via Padre Giuliani, e di estendere il divieto ai ciclomotori. Siamo andati avanti e l’anno seguente il valore medio era di 37 mg per metro cubo. Intanto ad agosto 2018 c’è stata l’approvazione del Pums che ci ha permesso di partecipare al bando del ministero dei Trasporti con un punteggio maggiore. E’ stata premiata la nostra visione di mobilità ed è così che abbiamo ottenuto 39 milioni di euro dal ministero, che verranno utilizzati per il retrofitting dei filobus, che saranno totalmente elettrici, per il raddoppio dei parcheggi di interscambio, per nuovi impianti semaforici che daranno la precedenza agli autobus… Lo stop alle auto Euro 4 – ha proseguito l’assessore – è stato rinviato di un anno perché si è manifestata la possibilità di aderire al bando della Regione per la sostituzione dei veicoli più inquinanti. Con quelle risorse gli spezzini hanno cambiato 768 auto e con i 700mila euro avanzati, ai quali la Regione aggiungerà 1,5 milioni di euro, saranno utilizzati per l’acquisto di nuovi mezzi pubblici”.

