Donna scomparsa, ultimo avvistamento a Borgio Verezzi: ricerche in corso

Borgio Verezzi. Sono ancora in corso le ricerche di una donna scomparsa dalla giornata di ieri e che è stata vista l’ultima volta a Borgio Verezzi. E’ Paola Balbo Regina, di 56 anni, piemontese, che si sarebbe allontanata da casa facendo perdere le sue tracce. I familiari della donna hanno subito dato l’allarme, presentando una denuncia e mettendo in moto gli accertamenti investigativi per ritrovarla.

Stando a quanto riferito, grazie all’ausilio delle telecamere di videosorveglianza, è stata notata arrivare con un treno alla stazione ferroviaria, poi si sarebbe diretta a piedi in qualche direzione, senza dare più segnali della sua presenza nella località del ponente savonese.

