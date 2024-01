Ex Ilva, rischio spegnimento per l’altoforno di Taranto: “A Genova si fermerebbe tutto”

Genova. Gli impianti dell’ex Ilva di Taranto rischiano di spegnersi a breve. E se l’ultimo altoforno smetterà di funzionare, anche la fabbrica di Cornigliano dovrà fermarsi. L’allarme risuona dai sindacati dopo che i commissari di Ilva in amministrazione straordinaria hanno scritto oggi ad Acciaierie d’Italia per chiedere “aggiornamenti urgenti circa lo stato di funzionamento degli impianti degli stabilimenti, le iniziative in corso di svolgimento e la necessità di una loro visita ispettiva“. Il tutto nella giornata in cui Elly Schlein in visita a Genova è andata a prendersi qualche rimprovero dai lavoratori.

“Stiamo parlando di giorni – avverte Armando Palombo della Rsu Fiom Cgil -. Sappiamo che a Taranto si stanno preparando a chiudere l’altoforno, se succede a Genova non arriva più un chilo d’acciaio. Questo vorrebbe dire mettere mille persone in cassa integrazione, che equivale a non pagare gli stipendi”. Insomma, si sta scaldando di nuovo l’aria in vista di una mobilitazione. “Non possiamo pagare per gli errori della politica, questa e quella di prima”.

