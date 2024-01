“Fantozzi. Una tragedia” al teatro Ivo Chiesa di Genova dal 30 gennaio all’11 febbraio

Genova. La poltrona in pelle umana, la salivazione azzerata, la mostruosa genìa impiegatizia, la nuvola di Fantozzi. Con i suoi libri e i suoi film Paolo Villaggio non solo ha raccontato come pochi altri le contraddizioni e i paradossi della società italiana, ma ha segnato in modo indelebile l’immaginario collettivo e persino il linguaggio.

Ora Fantozzi, sua moglie Pina, la figlia Mariangela, i colleghi e i direttori megagalattici prendono vita sul palco grazie allo spettacolo Fantozzi. Una tragedia, diretto da Davide Livermore e coprodotto dal Teatro Nazionale di Genova con Enfi Teatro, Nuovo Teatro Parioli e Geco Animation.

