Garlenda, successo per la presentazione di “Habemus Papam?” di Massimo Viglione

Garlenda. Successo di pubblico a Garlenda nei “Giovedì d’Autore” per la presentazione in anteprima nazionale del libro “Habemus Papam?” di Massimo Viglione sulla crisi della Chiesa. Hanno partecipato all’incontro con l’autore Antonio Bianco (direttore di Triarii TV), lo scrittore Roberto Pecchioli e il vice sindaco di Garlenda Alessandro Navone per i saluti istituzionali.

“Vari studiosi hanno ipotizzato l’invalidità della elezione di Francesco o la sua caduta in eresia conclamata e pervicace. Ma il cuore del dibattito odierno rimane la discussa e confusionaria rinuncia di Benedetto XVI, con il contorno dei tanti suoi ambigui comportamenti tenuti a seguito della Declaratio dell’11 febbraio 2013. Al punto che, fin da subito, vi fu chi denunciò l’invalidità della rinuncia stessa e, di conseguenza, dell’elezione del suo successore” commenta Fabrizio Marabello, ideatore e organizzatore dell’evento.

