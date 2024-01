Lasciò cadere un foglietto per terra sulla via del lager: l’ultimo saluto alla moglie e alle figlie

La Spezia celebra la Giornata della Memoria assegnando le medaglie d’onore a quattro cittadini che subirono la deportazione nei campi di concentramento.

Sono Ivo Bertoncini, ex volontario della Regia Marina; Annibale Carlo, macchinista di Marina che si rifiutò di cooperare con i tedeschi e riuscì in seguito a fuggire dalla prigionia; Guido Orefice, per due anni obbligato al lavoro nell’industria tedesca del ferro; Persio Oreste Tonelli, che non tornò mai da Mauthausen ma riuscì a mandare un ultimo saluto alla moglie e alle figlie durante la prigionia nel carcere genovese di Marassi, lasciando cadere un messaggio scritto che fu raccolto e consegnato alla famiglia.

