Mercato di corso Sardegna, chiude il primo negozio. Ma Razore apre un nuovo punto vendita

Genova. Primi avvicendamenti all’interno dell’ex mercato ortofrutticolo di corso Sardegna, a due anni dall’inaugurazione del nuovo complesso riqualificato. Nell’unico spazio rimasto vuoto ha aperto due settimane fa il secondo punto vendita di Razore, storico negozio di abbigliamento che da più di cent’anni presidia piazza Giusti. Ma nel frattempo si registra anche la prima chiusura: quella dell’erboristeria Radici che sabato segnerà l’ultimo giorno di attività nella galleria commerciale.

“È vero, stiamo sgomberando i locali – conferma la titolare Maria Giardella che gestisce anche il punto vendita del centro commerciale Il Mirto -. La proprietà, vista la situazione, ci è venuta incontro coi costi d’affitto, loro non hanno sbagliato nulla. Ma il mercato forse non è ancora vivo e frequentato come ci si aspettava. Le grandi catene hanno una copertura finanziaria, noi invece siamo in difficoltà”. Dalla direzione non trapela ancora il nome dell’attività che aprirà al posto dell’erboristeria, che però sarebbe già pronta a subentrare.

» leggi tutto su www.genova24.it