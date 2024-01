“La decisione del segretario provinciale del Pd di Verona di revocare l’incarico di vice ad Anna Maria Bigon, motivata come “conseguenza politica” della sua recente scelta in Aula in merito alla proposta di legge regionale del governatore Zaia sul fine vita, è un brutto segnale.

In un Partito che si definisce “democratico” l’esercizio della libertà di coscienza non può essere punito, se non altro perché espressamente garantita dal proprio stesso Statuto.

