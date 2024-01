Savona. E’ passato un anno da quando la giunta ha approvato il progetto preliminare di fattibilità tecnico-economica per il nuovo ponte sul torrente Letimbro che collegherà la zona via Torino/via Crispi, nel quartiere di Villapiana, al futuro svincolo dell’Aurelia bis in corso Ricci.

Nel frattempo pochi giorni fa il Comune ha chiesto al Ministero un finanziamento per il progetto esecutivo. La risposta arriverà solo nei prossimi mesi dopo la pubblicazione della graduatoria.

