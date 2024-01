Parentucelli Arzelà commemora la Shoah e le vittime delle foibe

Come ogni anno, l’Istituto Superiore Parentucelli Arzelà di Sarzana non dimentica il “Giorno della Memoria” (27 gennaio) per onorare le vittime dell’Olocausto e riflettere sulle atrocità del passato e il “Giorno del Ricordo” (10 febbraio), un momento per onorare le vittime delle foibe e dell’esodo istriano-dalmata prima e dopo la Seconda guerra mondiale.

Il primo appuntamento è in agenda lunedì 29 gennaio allorché alcune classi assisteranno al film “Quel giorno tu sarai”. È la storia di tre generazioni di personaggi a confronto con l’Olocausto, con la memoria e il passare del tempo.

