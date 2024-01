Pd, folla a Cornigliano per Elly Schlein: “L’ex Ilva deve tornare un’azienda pubblica”

Genova. Pomeriggio genovese per la segretaria del Pd Elly Schlein, culminato con l’inaugurazione del neonato circolo Guido Rossa in via Muratori a Cornigliano, dove c’era ad attenderla una nutrita folla di militanti e simpatizzanti. Nessuna risposta alle domande dei cronisti, solo una dichiarazione spontanea e un breve comizio con un’ora e mezza di ritardo sulla tabella di marcia. “Sto già perdendo un aereo”, ha detto scusandosi tra le proteste.

Primo appuntamento al pronto soccorso dell’ospedale Galliera, dove Schlein – subito assaltata da un uomo al grido di “vogliono distruggere il Galliera” – ha incontrato Marco Macrì, genitore di un bimbo disabile che da anni si batte per denunciare le lunghissime liste d’attesa per le terapie riabilitative, e i rappresentanti del Fronte Comune Ligure. Poi rapida visita in reparto e incontro coi vertici del nosocomio.

