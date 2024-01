“Una visita importante quella che la segretaria nazionale del partito democratico Elly Schlein ha voluto fare questa mattina alla Casa Circondariale di Villa Andreino della Spezia per toccare con mano quelle che sono le condizioni di chi lavora all’interno ovvero il Corpo di Polizia Penitenziaria, funzionari, dirigenti e ovviamente anche le condizioni dei detenuti”. Così Jacopo Montefiori, Segretario Provinciale del Partito Democratico, che in proposito aggiunge: “Una struttura dove, anche grazie al contributo di soggetti esterni, vengono messi in campo percorsi riabilitativi, quindi non solo detenzione ma anche riabilitazione in vista di un reinserimento nella società.

Una tappa importante di cui voglio ringraziare prima di tutto chi ha reso possibile questa nostra visita ovvero il Corpo di Polizia Penitenziaria, la Direttrice e tutto il personale coinvolto e anche appunto la segretaria che ha avuto la sensibilità di voler fare questa importante visita”. Soddisfazione condivisa anche dal segretario regionale Davide Natale: “L’incontro di Elly Schlein e di una delegazione di parlamentari e consiglieri regionali con la direttrice del carcere della Spezia, il comandante e il personale della Polizia Penitenziaria, il personale amministrativo e di assistenza educativa oltre ovviamente ai detenuti ha messo in luce con forza il grande lavoro che tutto il personale sta facendo per rispondere alla funzione di rieducazione previsto dalla Costituzione. Sono emersi i problemi di sovraffollamento e di carenza di personale ma il progetto teatrale e musicale ha emozionato tutti i partecipanti”.

L’articolo Pd: “Grazie a Elly Schlein per la visita a Villa Andreino” proviene da Città della Spezia.

