Sabato 27 gennaio dalle ore 9.00 in Piazza San Giovanni Buono ritorna a Recco per il primo appuntamento del 2024 il mercatino dell’antiquariato Recco Antiqua, un ormai tradizionale appuntamento che rallegra i portici del centro cittadino.

L’appuntamento si rinnoverà per tutto l’anno ogni quarto sabato del mese.

