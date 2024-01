Regione e Alisa incontrano i sindacati, tra i temi piano socio sanitario, macchinari e pronto soccorso

Graduale attuazione del Piano socio sanitario, grandi macchinari Pnrr tutti operativi entro il 2024, azioni per migliorare i percorsi di assistenza all’interno dei pronto soccorso. Sono alcuni dei temi trattati oggi nell’incontro periodico con i sindacati tenuto dall’assessore alla Sanità Angelo Gratarola con il direttore del Dipartimento Salute Roberta Serena e il Direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi.

Nel corso del confronto si è parlato anche dei POA (piani di organizzazione aziendali) 2024 in vista della loro attuazione con la possibilità in caso di urgenze di autorizzazioni stralcio.

Particolare attenzione è stata rivolta anche alle progettualità in corso in Asl 1.

L’assessorato ha concordato con i sindacati l’apertura di tavoli specifici con le organizzazioni sindacali di categoria, in parte già calendarizzati, per affrontare tematiche delle diverse aree territoriali di Ponente, di Centro e di Levante della Liguria.

È stato stabilito infine di portare avanti un lavoro sinergico per realizzare in tempi brevi il concorso per infermieri dedicato all’area metropolitana genovese.

