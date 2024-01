Riva Trigoso: calderina in blocco, coppia intossicata all’ospedale

I vigili del fuoco di Chiavari e il 118 sono intervenuti ieri sera alla 22 circa a Riva Trigoso, in via delle Americhe. Una giovane coppia è rimasta intossicata dal monossido di carbonio sviluppato dalla calderina andata in blocco. Scattato l’allarme sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno areato la casa e chiuso il gas. La coppia, in un primo momento in codice rosso poi derubricato in giallo, è stata accompagnata dalla Croce Rossa di Riva Trigoso al pronto soccorso di Lavagna. Interdetto l’uso dell’appartamento finché i tecnici non provvederanno alla revisione completa della calderina.

