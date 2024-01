Sampdoria Primavera: pareggio al fotofinish (2-2) con il Sassuolo

Bogliasco. Un punto ormai inaspettato è stato colto dalla Primavera blucerchiata al 95°, quando ormai le speranze erano ridotte a un lumicino.

Eppure i ragazzi di Sassarini erano partiti col piede giusto (forse stimolati dalla presenza in tribuna di mister Pirlo), portandosi in vantaggio, dopo cinque minuti di ostilità, con una bella conclusione di Thiago Sá Gomes (prelevato questa estate dal Rio Branco), bravo nello scagliare a rete, alle spalle dell’altoatesino Daniel Theiner, un corto rinvio della difesa emiliana, crossata dentro l’area dall’incisivo Alessandro Ventre che risulterà alla fine uno dei più attivi fra i ragazzi di Sassarini e peccato che il difensore esterno basso sia a Bogliasco in prestito dalla Juventus, perché sono apparse molto nitide le sue doti, che richiamano quelle del primo Giorgio Chiellini dei tempi livornesi (destro, anziché sinistro).

