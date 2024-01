Savona, bambini e mare: le iniziative di Assonautica per la tutela dell’ecosistema marino

SAVONA. Continuano le attività di Assonautica rivolte ai bambini. Il programma prevede la presenza nelle scuole, su richiesta dei docenti, per portare in aula le esperienze in vari campi, tutti collegati al mare. Martedì 23 gennaio Assounautica era presente in due seconde classi della Scuola Primaria “Mazzini” di Savona per parlare di ecologia e di protezione dell’ecosistema marino.

“Ogni volta i bambini riescono a sorprenderci dimostrando un interesse superiore alle nostre aspettative. Non portiamo nozioni prettamente scientifiche ma principalmente le nostre esperienze personali e ciò rende più facile l’approccio con gli alunni- afferma Assonautica-

Se mostriamo loro la foto di un pesce con il corpo infilato in un cerchio di plastica (o di metallo) dal quale non riuscirà mai a liberarsi la prima domanda che pongono è: “L’hai visto tu?” Quando si risponde affermativamente, specificando che quel pesce è stato fotografato ad Albisola…ciò li fa immedesimare nel problema, proprio perché si tratta di una realtà a loro vicina, non di immagini viste su un libro oppure in rete.

Proiettando sulla lavagna digitale un video che documenta dei recuperi di rifiuti in mare o sulla spiaggia, gli alunni hanno modo di riconoscere dalle immagini che i protagonisti del video sono le stesse persone che lo stanno illustrando. Entrano così nel vivo delle storie, collaborano nel leggere a turno la descrizione sulle slide, pongono domande, raccontano le loro esperienze.

Il tempo scorre velocemente e l’ora di presenza in ognuna delle classi giunge al termine. Ci salutano con un applauso ma sono loro a meritare il nostro ringraziamento per l’attenzione prestata e per il loro desiderio di rendersi utili per la tutela del mare”.

