Un lettino per chirurgia, il libro di un ex paziente e la bellissima donazione al reparto

Grazie all’iniziativa promossa dall’associazione “Il mondo dei fari”, il reparto di Chirurgia Generale dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia in questi giorni si è dotato di un lettino tecnologicamente avanzato e destinato all’ambulatorio delle stomie. Il nuovo strumento è stato acquistato con fondi raccolti attraverso la vendita del libro “Un passo oltre alla tempesta alla ricerca dell’arcobaleno” scritto dall’ex paziente Alessandro Camaiora. Questa mattina la conferenza stampa di presentazione, ospitata nella sede della direzione generale di Asl 5 alla Spezia alla presenza di Paolo Cavagnaro, direttore generale di Asl 5, Cosimo Feleppa, direttore f.f. S.C. Chirurgia Generale di Asl 5, Alessandro Camaiora, consigliere associazione “Il mondo dei fari”. Proprio Camaiora, ex direttore del Museo Navale, spiega il senso di questa iniziativa meritoria: “Ho scritto questo libro dopo il primo tumore. Voglio sottolineare non solo la professionalità ma anche l’umanità della squadra che mi segue e in tutti i reparti dove sono stato. E’ vero, la parte strutturale è un po’ carente, questo lettino è un aiuto in più. Legato a questo letto c’è un faro, perché chiunque si trova a dover far fronte ad un tumori vive in certe condizioni e in tempesta. E allora quando c’è un piccolo pezzo di sereno arriva l’arcobaleno. Ci sarà un secondo libro e altre idee per qui e altrove. Se questo aiuterà io sono contento”.

La S.C. di Chirurgia si occupa della patologia benigna e maligna oncologica del tratto gastroenterico (neoplasie dell’esofago-stomaco, colon, retto), della patologia benigna e maligna degli organi solidi. Sono altresì eseguiti interventi di parete (ernie e laparoceli) e proctologica (emorroidi, ragadi e prolassi). “Facciamo il nostro lavoro e continueremo a farlo – spiega il dottor Feleppa -. Sono subentrato al professor Berti e lavoro in scia a quanto lasciato da lui e dal dottor Falco. Per la nostra struttura il 2023 è stato un anno che ha visto il raggiungimento di importanti traguardi”. A proposito di numeri, 83 pazienti sono stati trattati per neoplasia del colon retto con una mortalità a trenta giorni, per quelli in elezione, pari allo 0% (la media nazionale si attesta intorno al 4%) e che ha superato di poco l’1% per i casi in urgenza. “Altro risultato è stata la penetranza della laparoscopia nel trattamento delle neoplasie in elezione che sfiora il 100% contro una media nazionale del 50-55% e che varia molto sul territorio nazionale dal 18 all’80%”, ha spiegato il dottore.

