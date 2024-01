Ancora D’Angelo: “Non so se Verde andrà via. Evidente ci servano altri giocatori”

Nella gioia per il successo di Pisa, Luca D’Angelo parla anche di mercato in conferenza stampa, palesando quelle che sono le necessità di una rosa che è sì tornata alla vittoria, ma ha ancora bisogno di una mano dagli ultimi giorni di calciomercato: “Credo sia abbastanza evidente che la squadra sia bisognosa di calciatori. Abbiamo perso Gelashvili e Bandinelli la scorsa settimana. Oggi abbiamo perso Rachid per cui temiamo uno stiramento”, spiega l’allenatore spezzino, che poi si concentra sul migliore in campo, Daniele Verde: “Non sappiamo se Verde sia all’ultima partita con lo Spezia. È un ragazzo di una serietà unica. A me non ha mai detto che andrà via. Era felice per il gran gol, lo ringrazio dell’abbraccio sul gol”, conclude.

