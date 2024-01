Ato unico rifiuti, il gruppo di Mirri replica alla minoranza: “Il nostro paese è migliorato, ce lo dicono anche loro ex sostenitori. E la Tari non aumenterà”

Carcare. “E’ interessante e gratificante leggere su IVG odierno che il gruppo di minoranza ‘Insieme per Carcare’ ammette che, finalmente, la pulizia delle pubbliche vie e piazze di Carcare è migliorata rispetto all’abbandono perseverato negli anni dalla Giunta De Vecchi-Bologna-Ferraro. Onestà vorrebbe che si ammettesse che non soltanto questo aspetto, importante essendo il primo biglietto da visita della “cittadina”, è migliorato in pochi mesi. Sarebbe corretto ammettere che anche altri aspetti sono migliorati nei rapporti fra cittadini ed amministrazione dalla quale per anni si sono sentiti esclusi a causa del sussiego e della lontananza degli amministratori dai bisogni dei cittadini, si pensi ai nuovi costruttivi rapporti ignorati per anni ed ora ripesi con le associazioni sportive, sociali, culturali e dei volontari presenti sul nostro territorio”.

Così il gruppo consiliare di maggioranza “Cambia Carcare – Mirri Sindaco” commenta il comunicato diffuso questa mattina dagli avversari sull’Ato unico dei rifiuti e sui presunti primi disservizi di Sat. Su questo, afferma la maggioranza, “facciamo presente che il metodo di raccolta e smaltimento sfalci ‘a chiamata’ per le grandi entità di giardinaggio era già presente nella precedente normativa e che attualmente consente lo smaltimento tri-settimanale presso l’area ecologica o con lo smaltimento a chiamata evitando così l’ingombro e la lunga permanenza dei contenitori sulle aree esterne, soprattutto per le notevoli entità di sfalcio (ville-giardini) prospettate dal consigliere di minoranza”.

» leggi tutto su www.ivg.it