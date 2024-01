Sedicesimo turno in arrivo per la Cestistica, che domenica alle ore 18 ospiterà al PalaMariotti il Basket Roma. Davanti al proprio pubblico le bianconere cercheranno di chiudere la serie negativa, ancora ininterrotta, di cinque sconfitte consecutive, l’ultima subita sul campo di Carugate nello scorso weekend. La compagine capitolina, invece, è reduce dal successo casalingo su Giussano e si trova al dodicesimo posto in classifica con la metà dei punti delle spezzine, sei. Nella partita d’andata disputata al PalaRinaldi fu la Cestistica a spuntarla 79-61. Roma, compagine giovanissima con atlete dal 2003 al 2008, ha due giocatrici in doppia cifra di media: Martina Fantini, ala/pivot classe 2005, con 12 punti netti di media per match (per lei anche 8,3 rimbalzi), e Lavinia Lucantoni, play/guardia del 2005, con 11,5. La direzione di gara è stata affidata a Fabrizio Suriano di Settimo Torinese (TO) e Tommaso Mammola di Chiavari (GE).

L’articolo Basket, la Cestistica spezzina attende Roma: obiettivo interrompere la striscia di cinque sconfitte consecutive proviene da Città della Spezia.

