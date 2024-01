Basket, Landini chiude la prima fase mentre la Golfo dei poeti impegna allo spasmo la prima

Si chiude con questo weekend la 1.a fase di campionato nel Girone di Levante della Divisione Regionale 1 ligure. La Gino Landini Lerici, già qualificata alla 2.a, riceve sabato 27 gennaio alle 21 a Montepertico il Valpetronio Casarza senza il vicecapitano Manuel Tripodi e il play-guardia Leonardo Gaspani. Il Follo ospita da parte sua al Palasprint, ore 21.15 sempre sabato la Blue Sea Lavagna, senza poter contare su Vespa (inoltre c’è qualche influenzato in forse). Aurora Chiavari-Tigullio Santa Margherita e Villaggio Chiavari-Next Step Rapallo le altre due gare in programma…

Nel frattempo scontro al vertice in Divisione Regionale 2, pure raggruppamento levantino, fra la capolista Canaletto e la sua “vice” Golfo dei Poeti nell’anticipo del venerdì dell’ultima giornata del girone di ritorno. La capoclassifica s’impone per 68-58, ma ai giovani avversari va riconosciuto di averla tenuta a lungo in scacco,

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com