Da “Time for Peace Camogli”

Domani, domenica 28 gennaio, al fine di dare una continuità all’esigenza di perpetuare la “memoria: del 27 gennaio il Gruppo di solidarietà “Time for Peace” di Camogli fondato da Angelo (Bjby) Senarega nel 1993 ritorna in Piazza Schiaffino in Camogli con un presidio di immagini e testi in memoria degli avvenimenti nel nostro contesto territoriale..

Primo Levi

» leggi tutto su www.levantenews.it