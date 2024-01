Ceriale, Nervo e Maineri: “Tempi certi per la riapertura della cucina a servizio della mensa scolastica”

Ceriale. “Dall’assegnazione del bando di gara per il servizio mensa delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado e del campo solare, avvenuto in via d’urgenza con comunicazione alla ditta aggiudicataria il 28 agosto 2023 sono ormai trascorsi 5 mesi e ancora oggi non si conoscono le tempistiche per la rimessa in funzione della cucina di proprietà comunale collocata all’interno del plesso scolastico di via Magnone, che deve essere utilizzata per la preparazione dei pasti agli alunni”. Lo fanno notare Piercarlo Nervo e Eugenio Maineri del gruppo consigliare “Noi per Ceriale”.

“In relazione all’offerta tecnica, presentata dalla ditta che si è aggiudicata il servizio, dove la stessa ha previsto lavori di ristrutturazione della cucina, facciamo presente che nel disciplinare di gara sono anche previste delle tempistiche per la realizzazione di tali lavori, che stabiliscono come scadenza settembre 2023, prorogabili da parte dell’amministrazione comunale a dicembre 2023 e, nel caso le opere risultino di particolare rilevanza tecnica prorogabili fino a gennaio 2024 – aggiungono – A seguito delle verifiche da noi effettuate è emerso che l’amministrazione comunale ha richiesto che fosse modificata l’offerta tecnica, prevedendo nello specifico un intervento relativo al rifacimento dell’impianto elettrico della cucina”.

» leggi tutto su www.ivg.it