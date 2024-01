D’Angelo: “Vinto con elementi che andranno via. Oggi i tifosi possono essere contenti”

“È stata una partita difficile, perché il Pisa ha una rosa importante e gioca bene a calcio. Noi ci abbiamo messo quello che possiamo metterci in questo momento, abbiamo giocato anche con elementi che andranno via. Una differenza che si è notata. Abbiamo battagliato in maniera eccezionale, oggi il risultato ci premia come non aveva fatto in altre occasioni”. Così in conferenza stampa Luca D’Angelo, pochi minuti dopo il successo dello Spezia contro il Pisa. “Non eravamo brillantissimi dal punto di vista mentale. Nel secondo tempo era abbastanza normale giocare con un po’ di preoccupazione, ma ci siamo difesi benissimo. Abbiamo preso un gol sbagliando una ripartenza, poi Moro e Pio sono entrati molto bene e ci hanno dato una mano. I ragazzi ci prendono tantissimo, Pio è venuto in auto perché ha avuto la febbre per tutta la settimana”, prosegue il tecnico spezzino.

Una vittoria importantissima, arrivata anche grazie all’apporto dei nuovi arrivati, subito in campo e subito importanti: “I nuovi sono giocatori con capacità tattiche, penso a Mateju, Falcinelli sa giocare a calcio, anche in maniera sporca. Sono molto soddisfatto perché hanno messo in campo tutto quello che avevano perché è la base per fare belle prestazioni. Abbiamo dei ragazzi giovani, subiscono pressioni giuste per il mestiere che facciamo e per il compenso che prendiamo. Oggi erano tanto soddisfatti per come è andata”, continua l’allenatore dello Spezia.

