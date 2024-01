Falcinelli è già spezzino: “Non sarei mai venuto se non ci avessi creduto”

Un esordio da incorniciare quello in maglia Spezia di Diego Falcinelli, appena arrivato in maglia bianca e subito in campo da titolare e in maniera decisiva. “Era troppo importante partire bene, sono veramente contento e soddisfatto perché ho visto una squadra viva”, spiega in conferenza stampa. “Quando fai queste prove di carattere vuol dire che la squadra c’è. Come ho detto ai ragazzi, la montagna si inizia a scalare dal basso. Con questa mentalità sono convinto che ce la faremo”.

Un ingresso fondamentale quello dell’attaccante, che regala alternative di esperienza ad un reparto in difficoltà: “Questo gruppo va aiutato, deve rimanere unito e compatto e poi le cose arriveranno. Ho fatto due allenamenti con la squadra, ho fatto il trasloco, hotel, anche emotivamente, è stata una settimana piena e poi ho lasciato una piazza che amavo e un gruppo bellissimo. Non sarei mai venuto se non ci avessi creduto, il mister e il migliore per fare questo tipo di campionati. Ho trovato un gruppp positivo, chiaro che la classifica conta. Ad oggi serve carattere, vuol dire che siamo vivi e che abbiamo un’anima”, prosegue Falcinelli.

